Впервые в истории украинка станет третьей ракеткой мира

Элина Свитолина остается одной из основных претенденток на путевку на итоговый турнир WTA в Сингапуре

В новом мировом рейтинге Элина Свитолина первой из украинских теннисистов, которая поднимется на третью позицию мирового рейтинга. Таким образом она побила рекорд Андрея Медведева.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Украинка гарантировала себе третью строчку в рейтинге WTA по итогам выступлений на Открытом чемпионате США.

В этом году Свитолина выиграла пять титулов WTA, став чемпионкой трех турниров Premier 5 (Дубай, Рим, Торонто), а также двух WTA Internataional (Тайбэй, Стамбул).

Как лидер сезона по количеству титулов, Элина Свитолина остается одной из основных претенденток на путевку на итоговый турнир WTA в Сингапуре, где сыграет восьмерка лучших теннисисток мира по итогам года.

Напомним, украинец Андрей Медведев в мае 1994 года поднимался на четвертое место в мужском мировом рейтинге и продержался на этой позиции всего три недели.