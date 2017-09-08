Нападающий сборной Украины Роман Зозуля стал игроком испанского "Альбасете". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт клуба.
Контракт подписан сроком на 1 сезон.
"Альбасете" выступает в Сегуенде Б — третьей по значимости футбольной лиге Испании.
Спортивный директор клуба Нико Родригес приветствовал появление Зозули в команде, отметив, что тот играл на высочайшем уровне в "Днепре" (в частности, в финале Лиги Европы) и национальной сборной Украины.
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Напомним, Роман Зозуля в начале сезона 2016/17 отправился в аренду из "Бетиса" в "Райо Вальекано", где его в штыки встретили фанаты мадридской команды, которые известны своими левыми взглядами. Зозулю обвинили в нацизме, и поддержке украинской армии в боевых действиях на Востоке Украины.