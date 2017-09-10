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Главная » Стиль жизни » Спорт » Фото Шахматиста-уроженца Украины выгнали с Кубка мира
<span class="label red">Фото</span> Шахматиста-уроженца Украины выгнали с Кубка мира

Фото Шахматиста-уроженца Украины выгнали с Кубка мира

Всему виной – шорты вместо брюк

10.09.17 183
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Канадский шахматист-уроженец Украины Антон Ковалев получил поражение в матче 3-го круга Кубка мира в Грузии против израильтянина Максима Родштейна.

Об этом сообщает chess-news.ru.

Причина - неявка на партию после отказа переодеть шорты.

Первые два круга он провел в шортах и ​​даже обыграл экс-чемпиона мира Вишванатана Ананда. Перед началом третьего круга к нему подошел главный арбитр и потребовал одеться в соответствии с дресс-кодом. Позже подошел один из главных организаторов Кубка мира Зураб Азмайпарашвили, который стал оскорблять молодого человека.

"Он был очень агрессивен, стал кричать. Кроме того, несколько раз пригрозил мне штрафом от ФИДЕ, он стал расово оскорблять меня, используя слово "цыган", - рассказал Ковалев.

25-летний уроженец Харькова покинул игровую зону и не вернулся. После 15 минут отсутствия ему было засчитано поражение, и Родштейн вышел в следующий раунд без борьбы.

"Я не взял с собой в Тбилиси штаны, потому что немного поправился, и они мне тесны. Если бы оргкомитет предупредил меня раньше, я бы сел в такси, доехал до торгового центра и купил бы себе штаны, в этом нет проблемы. Вместо этого ко мне отнеслись, как к ничтожеству", - прокомментировал ситуацию Ковалев.

Сам Азмайпарашвили подтвердил, что слово "цыган" в разговоре было: "Цыган" было произнесено в значении "бродяга". У нас в Грузии есть выражение: "одет, как бродяга". Не надо притворяться, все прекрасно понимают, что я имел в виду. Если кто-то хочет зацепиться за национальную тему - ничего не получится ".

Напомним, украинские шахматисты завоевали пять наград на Кубке мира.

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