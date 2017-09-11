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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинец Иванчук обыграл россиянина Крамника на Кубке мира по шахматам

Украинец Иванчук обыграл россиянина Крамника на Кубке мира по шахматам

Украинец Иванчук обыграл россиянина Крамника на Кубке мира по шахматам
Играет Иванчук / Фото из открытых источников

Наш спортсмен вышел в 1/8 финала мирового первенства

11.09.17 36
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Украинский спортсмен Василий Иванчук обыграл именитого россиянина Владимира Крамника в 4-м круге Кубка мира по шахматам.

Об этом сообщает Sports.ru.

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук (рейтинг - 2727), играя черными фигурами, выиграл у экс-чемпиона мира россиянина Владимира Крамника (2803) - 1,5: 0,5 и вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам.

Еще один украинец Юрий Кузубов проиграл китайцу Ван Хао - 0,5: 1,5.

Как сообщал "Фокус", шахматиста родом из Украины выгнали с Кубка мира из-за шорт.

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