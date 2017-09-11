Украинец Иванчук обыграл россиянина Крамника на Кубке мира по шахматам

Украинский спортсмен Василий Иванчук обыграл именитого россиянина Владимира Крамника в 4-м круге Кубка мира по шахматам.
Об этом сообщает Sports.ru.
Украинский гроссмейстер Василий Иванчук (рейтинг - 2727), играя черными фигурами, выиграл у экс-чемпиона мира россиянина Владимира Крамника (2803) - 1,5: 0,5 и вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам.
Еще один украинец Юрий Кузубов проиграл китайцу Ван Хао - 0,5: 1,5.
Как сообщал "Фокус", шахматиста родом из Украины выгнали с Кубка мира из-за шорт.