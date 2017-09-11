Испанец Надаль в 16 раз победил турнир Большого Шлема

Рафаэль приблизился к Федереру по числу титулов на самых престижных соревнованиях

В Нью-Йорке завершился последний в этом году теннисный турнир Большого Шлема – Открытый чемпионат США. Об этом сообщает УНИАН.

В финальном матче мужского одиночного разряда первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обыграл южноафриканца Кевина Андерсона в трех сетах со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Испанец сделал 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9-ти. На счету Андерсона 10 эйсов и 4 двойных ошибки, при этом соперник Надаля не сделал за игру ни одного брейка.

Таким образом, 31-летний Надаль стал обладателем 16-го титула на турнирах Большого Шлема, приблизившись к показателю Роджера Федерера, у которого 19 подобных титулов.

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На счету Надаля 10 побед на Ролан Гаррос, 3 триумфа на US Open, 2 победы на Уимблдоне и 1 трофей Australian Open.