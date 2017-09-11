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Главная » Стиль жизни » Спорт » Свитолина стала третьей ракеткой мира

Свитолина стала третьей ракеткой мира

Свитолина стала третьей ракеткой мира
Элина Свитолина / Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Украинка установила национальный рекорд

11.09.17 25
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Украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата США (US Open) поднялась на одну ступеньку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает 3 место в мировой классификации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Таким образом, Свитолина установила новый личный и национальный рекорд. Ранее ни одному представителю украинского ни женского, ни мужского тенниса не удавалось занять столь высокую позицию в рейтингах.

Текущий сезон – самый успешный в карьере Элины Свитолиной. Лучшая теннисиста Украины выиграла пять турниров (Дубай, Тайбэй, Стамбул, Рим и Торонто), а также добралась до четвертьфинала на Ролан Гаррос. Также Элина Свитолина стала первой теннисисткой в истории, которой удалось выиграть три турнира Premier 5 за один сезон.

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