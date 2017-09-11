ФФУ засчитала "Динамо" техническое поражение за отказ ехать в Мариуполь

"Динамо" с 19 очками остается на 2-м месте в турнирной таблице Премьер Лиги

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение засчитать "Динамо" (Киев) техническое поражение со счетом 0:3 за неявку 27 августа на матч против ФК "Мариуполь". Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

"КДК ФФУ рассмотрел дело о неявке команд ФК "Динамо" (Киев) на матч Премьер-Лиги, чемпионата U-21 и U-19 по футболу сезона 2017/2018 годов против ФК "Мариуполь" и решил следующее: засчитать ФК "Динамо" (основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0:3", – говорится в сообщении.

Таким образом, после 8 туров в чемпионате Украины по футболу возглавляет турнирную таблицу донецкий "Шахтер" с 21 очком. "Динамо" с 19 очками остается на 2-м месте. "Мариуполь" поднялся с 6-й позиции на 4-ю (14 очков).