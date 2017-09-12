Украинцам могут не показать две следующие олимпиады

600 тысяч долларов необходимо заплатить уже до конца этого года

"Первый национальный" канал может отказаться от телетрансляции зимних Олимпийских игр-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии из-за отсутствия финансов.

Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

У Национального общественного телевидения (НОТУ) Украины нет денег, чтобы купить права на трансляции и отправить в Японию и Корею съемочные группы.

Задаток для приобретения прав на трансляции необходимо внести до конца года, чего НОТУ на данный момент позволить себе не может.

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"Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обеих Игр составляет 3 млн долл. из которых 600 тыс. долл. необходимо заплатить уже до конца этого года. Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо затраты около 4,6 млн грн. Сейчас у Национальной общественной телерадиокомпании этих денег нет", - заявили в НОТУ.

Как отметила член правления НОТУ Инна Гребенюк, компания надеется получить деньги от Минфина, куда уже было отправлено обращение о создании отдельной программы финансирования трансляции Игр.

"Как общественный вещатель мы хотим, чтоб украинцы имели возможность увидеть это праздник спорта на своих экранах и, конечно же, имели возможность поддержать нашу сборную. Однако пока ситуация патовая. у нас нет средств и в условиях колоссального недофинансирования не можем ничего с этим поделать. Сейчас ситуация полностью зависит от решения Минфина поддержать эту трансляцию или нет", - заявила она.

Напомним, у Общественного телевидения Украины нет денег на производство программ.