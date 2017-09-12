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Главная » Стиль жизни » Спорт » Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября
Фото из открытых источников

Реализация билетов пройдет в несколько этапов

12.09.17 23
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Предварительная продажа билетов на матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года начнется 14 сентября в 12:00 мск, в этот период зрители смогут подать заявки на приобретение билетов.

Об этом сообщают мировые спортивные СМИ со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, то билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. "Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года", - говорится в сообщении. Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября, в это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж откроется после официальной жеребьевки финального этапа чемпионата мира, которая состоится 1 декабря 2017 года. Он, как и первый этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Билеты будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка при этом начнется не раньше апреля или мая 2018 года. После двух этапов откроются продажи "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года - в день финала чемпионата мира.

 

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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