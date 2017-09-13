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Главная » Стиль жизни » Спорт » Ломаченко вошел в четверку лучших боксеров мира

Ломаченко вошел в четверку лучших боксеров мира

Ломаченко вошел в четверку лучших боксеров мира
Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

Рейтинг The Ring никак не учитывает весовую категорию боксера

13.09.17 37
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Украинский чемпион мира по боксу во втором полулегком весе Василий Ломаченко (9-1, 7 КО) поднялся на одну строку в рейтинге pound-for-pound по версии авторитетного американского журнала The Ring, сообщает SportArena.

Свою позицию в рейтинге Ломаченко улучшил благодаря сенсационному тайцу Срисакету Сор Руингвисаи, который на прошлой неделе повторно разобрался с Романом Гонсалесом. Боксер из Никарагуа, еще недавно считавшийся лучшим боксером мира по системе P4P, после тяжелого поражения нокаутом вылетел из топ-10.

Теперь Ломаченко в авторитетном рейтинге опережают только три боксера – чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд, гегемон среднего дивизиона Геннадий Головкин и экс-абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

 Дебютную неделю в элитном рейтинге проводит чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс, нокаутировавший в мае именитого британца Келла Брука.

Десятка лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории THE RING выглядит так:

Андре Уорд (США, полутяжелый вес) – 106 недель в рейтинге;

Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес) — 136;

Теренс Кроуфорд (США, первый полусредний вес) — 125;

Василий Ломаченко (Украина, второй полулегкий вес) — 67;

Гильермо Ригондо (Куба, второй легчайший вес) — 213;

Сергей Ковалев (Россия, полутяжелый вес) — 132;

Сауль Альварес (Мексика, первый средний вес) — 96;

Майки Гарсия (США, полулегкий вес) — 7;

Наоя Иноуэ (Япония, второй наилегчайший вес) — 4;

Эррол Спенс (США, полусредний вес) — 1.

Напомним, Ломаченко будет биться с Ригондо 9 декабря.

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