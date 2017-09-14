Соревнования пройдут с 8 по 25 февраля

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) опубликовал официальное расписание соревнований. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Соревнования начнутся за день до официальной Церемонии открытия Игр.

В пятницу, 8 февраля состоятся квалификационные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и керлингу (соревнования по керлингу будут идти все дни Олимпиады, до 25 февраля, включительно).

Гонки по биатлону, где сборная Украины реально претендует на медали, пройдут 10-12 февраля, 14-15, 17-18, 20 и 22-23 февраля.

Напомним, Олимпиада в Пхенчхане состоится с 8 по 25 февраля.