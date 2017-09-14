"Динамо" победило албанцев в 1-ом туре группового раунда Лиги Европы

Первый тайм украинцы закончили с проигрышным счетом

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся футбольный матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы. "Динамо" обыграло албанский "Скендербеу" со счетом 3:1. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В первом тайме "Динамо" долго подбирало ключи к воротам соперника и проявило некоторую расслабленность, чем сполна воспользовались гости. На 39-й минуте Музака дальним ударом отправил хозяев поля в легкий нокдаун – 0:1.

Жесткий разговор в перерыве, а также замена Гармаша на Мораеса помогли "бело-синим" справиться с шоком.

Уже на 47-й минуте Сидорчук сравнял счет великолепным ударом метров с 30-ти, на 50-й минуте Мораес вывел "Динамо" вперед. А на 65-й Мбокани реализовал пенальти, установив счет 3:1.

"Динамо" набрало 3 очка в своей группе. В параллельной игре в этом квартете "Янг Бойз" и "Партизан" разошлись миром – 1:1.