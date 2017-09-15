УЕФА определила лучшего игрока в Лиге чемпионов

Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА.
Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в пятницу.
В матче первого тура группового этапа ЛЧ против "Севильи", прошедшем в среду, египтянин отметился голом. Правда, для победы этого "Ливерпулю" не хватило: встреча, прошедшая в Англии, завершилась вничью – 2:2.
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Помимо него на эту номинацию претендовали Криштиану Роналду ("Реал"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Тайсон ("Шахтер"), Лионель Месси ("Барселона"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Хамес Родригес ("Бавария").
Напомним, ФФУ засчитала "Динамо" техническое поражение за отказ ехать в Мариуполь.