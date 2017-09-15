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Главная » Стиль жизни » Спорт » Дебош в Лондоне: "Арсеналу" и "Кельну" грозят дисциплинарные санкции

Дебош в Лондоне: "Арсеналу" и "Кельну" грозят дисциплинарные санкции

Дебош в Лондоне: "Арсеналу" и "Кельну" грозят дисциплинарные санкции
Фото: Livesport

Дела обеих команд 21 сентября рассмотрит дисциплинарный комитет УЕФА

15.09.17 30
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам беспорядков во время футбольного матча первого тура группового этапа Лиги Европы в Лондоне начал дисциплинарные расследования в отношении английского "Арсенала" и немецкого "Кельна".

Информация об этом появилась на официальном сайте УЕФА.

 "Кельну" грозят санкции УЕФА за нарушение следующих пунктов регламента: беспорядки среди болельщиков, нанесение ущерба, использование пиротехники и бросание на футбольный газон посторонних предметов.

"Арсенал" ждет наказание за блокировку лестницы в гостевом секторе арены "Эмирейтс".

Дела обеих команд 21 сентября рассмотрит дисциплинарный комитет УЕФА.

Напомним, матч "Арсенал" — "Кельн" из-за массовых беспорядков решением лондонской полиции перенесли на час вперед. Позже стало известно об аресте как минимум пятерых фанатов немецкого клуба.

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