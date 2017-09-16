Вратарь сборной Украины отрицает сдачу матча на чемпионате мира

Голкипер украинской хоккейной сборной Эдуард Захарченко заявил, что не писал расписку о сдаче матча ЧМ-2017.

"Я без понятия кем это затеяно и для чего. Знаю только одно наверняка, что я эти расписки не писал. Статистика матча также говорит об этом", - цитирует хоккеиста Sport Arena.

Также Захарченко добавил, что сейчас находится в ожидании конца следствия, а его клуб пока не расторгал с ним контракт.

Отметим, ранее Международная федерация хоккея (IIHF) предварительно дисквалифицировала хоккеистов сборной Украины Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу за их возможное участие в договорном поединке.

Напомним, Захарченко и Варивода признались в сдаче матча сборной Украины против Южной Кореи на чемпионате мира 2017 года в Киеве. В том поединке Украина уступила команде Южной Кореи в серии буллитов (1:2).