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Главная » Стиль жизни » Спорт » Вратарь сборной Украины отрицает сдачу матча на чемпионате мира

Вратарь сборной Украины отрицает сдачу матча на чемпионате мира

Вратарь сборной Украины отрицает сдачу матча на чемпионате мира
Фото: generals kiev

Сейчас Захарченко ожидает конца следствия

16.09.17 312
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Голкипер украинской хоккейной сборной Эдуард Захарченко заявил, что не писал расписку о сдаче матча ЧМ-2017.

"Я без понятия кем это затеяно и для чего. Знаю только одно наверняка, что я эти расписки не писал. Статистика матча также говорит об этом", - цитирует хоккеиста Sport Arena.

Также Захарченко добавил, что сейчас находится в ожидании конца следствия, а его клуб пока не расторгал с ним контракт.

Отметим, ранее Международная федерация хоккея (IIHF) предварительно дисквалифицировала хоккеистов сборной Украины Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводу за их возможное участие в договорном поединке.

Напомним, Захарченко и Варивода признались в сдаче матча сборной Украины против Южной Кореи на чемпионате мира 2017 года в Киеве. В том поединке Украина уступила команде Южной Кореи в серии буллитов (1:2).

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