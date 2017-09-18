Звезду английского футбола приговорили к 100 часам общественных работ

Экс - капитан сборной Англии Уэйн Руни приговорен с 100 часам общественных работ за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на ВВС.

Кроме того, суд лишил футболиста права вождения сроком на два года.

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На заседании Руни извинился за свое поведение и выразил надежду на то, что, участвуя в общественных работах, принесет пользу.

Отметим, полиция остановила Руни 31 августа. Уровень алкоголя в его крови составил 104 микрограмма в 100 миллилитрах выдыхаемого воздуха. При этом лимит в Англии составляет 35 микрограммов на 100 миллилитров дыхания.

Напомним, вино в Молдове перестало считаться алкоголем – теперь это продукт питания.