На подготовку к Олимпиаде в Украине выделено более 58 млн грн

На участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх предусмотрено более 141 млн гривен

В проекте государственного бюджета на 2018 год предусмотрено на подготовку и участие сборной команды Украины в ХХІІІ зимних Олимпийских играх -2018 в Корее 58 млн 445,1 тыс. грн.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту главной государственной сметы на 2018 год, передает УНН.

Общие расходы на подготовку и участие сборных команд Украины в ХХІІІ зимних Олимпийских играх 2018 (г. Пьончхан, Корея), III летних Юношеских Олимпийских играх 2018 года в г. Буэнос-Айрес (Аргентина) учтенные по рассчитанным Минмолодьспортом потребностью в сумме 120 млн 731,9 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бюджет Администрации президента увеличится почти до миллиарда гривен

"Из указанной суммы на подготовку и участие сборной команды Украины в ХХІІІ зимних Олимпийских играх 2018 (г. Пьончхан, Корея), будут направлены 58 млн 445,1 тыс. грн и на подготовку к участию в III летних Юношеских Олимпийских играх 2018 года в м. Буэнос-Айрес (Аргентина) - 47 млн ​​806,8 тыс. грн, выплату вознаграждений спортсменам-чемпионам, призерам прошлых Олимпийских игр и их тренерам - 14 млн 480,0 тыс. гривен", - говорится в документе.

При этом, на подготовку и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх объем расходов на 2018 год предусмотрен в сумме 141 млн 689,6 тыс. гривен.

Напомним, МОЗ может получить 31,5 млрд грн в следующем году.