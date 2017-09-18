На подготовку к Олимпиаде в Украине выделено более 58 млн грн

В проекте государственного бюджета на 2018 год предусмотрено на подготовку и участие сборной команды Украины в ХХІІІ зимних Олимпийских играх -2018 в Корее 58 млн 445,1 тыс. грн.
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту главной государственной сметы на 2018 год, передает УНН.
Общие расходы на подготовку и участие сборных команд Украины в ХХІІІ зимних Олимпийских играх 2018 (г. Пьончхан, Корея), III летних Юношеских Олимпийских играх 2018 года в г. Буэнос-Айрес (Аргентина) учтенные по рассчитанным Минмолодьспортом потребностью в сумме 120 млн 731,9 тыс. грн.
"Из указанной суммы на подготовку и участие сборной команды Украины в ХХІІІ зимних Олимпийских играх 2018 (г. Пьончхан, Корея), будут направлены 58 млн 445,1 тыс. грн и на подготовку к участию в III летних Юношеских Олимпийских играх 2018 года в м. Буэнос-Айрес (Аргентина) - 47 млн 806,8 тыс. грн, выплату вознаграждений спортсменам-чемпионам, призерам прошлых Олимпийских игр и их тренерам - 14 млн 480,0 тыс. гривен", - говорится в документе.
При этом, на подготовку и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх объем расходов на 2018 год предусмотрен в сумме 141 млн 689,6 тыс. гривен.
Напомним, МОЗ может получить 31,5 млрд грн в следующем году.