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Главная » Стиль жизни » Спорт » Финальный матч Лиги чемпионов в 2019 году пройдет в Мадриде
Финальный матч Лиги чемпионов в 2019 году пройдет в Мадриде
Фото: StadiumDB.com

Финальный матч Лиги чемпионов в 2019 году пройдет в Мадриде

Баку примет финал Лиги Европы

21.09.17 28
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Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2019 году состоится на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано", который является новой домашней ареной футбольного клуба "Атлетико". Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА, сообщается на сайте организации.

Матч состоится 1 июня 2019 года. Открытие нового стадиона мадридского "Атлетико" состоялась в субботу, 16 сентября.

Финальный поединок Лиги Европы состоится 29 мая в городе Баку (Азербайджан) на Олимпийском стадионе. Стадион был построен к Европейским играм 2015 года. 

Суперкубок разыграют победители Лиги Чемпионов  и Лиги Европы в турецком Стамбуле на стадионе "Бешикташ" 14 августа. Стамбул впервые примет матч за Суперкубок УЕФА. Ранее здесь проходили финалы Лиги чемпионов УЕФА (2005, Ататюрк) и Кубка УЕФА (2009, Шюкрю Сараджоглу).

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов в 2018 году состоится 26 мая на киевском стадионе "Олимпийский".

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