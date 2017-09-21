В Южной Корее представили дизайн медалей для зимней Олимпиады, которая состоится в 2018 году в городе Пхенчхан. Фотографии медалей опубликованы на странице Олимпиады в Facebook.

В основу дизайна медалей легли мотивы национальной культуры страны. По словам организаторов, к созданию такого дизайна медалей разработчиков вдохновил корейский алфавит Хангыль. Новые олимпийские медали символизируют страсть и усилия атлетов к победе на Играх.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. На Играх будет разыграно 99 комплектов наград в 15 дисциплинах.

Медали зимней Олимпиады-2018









Фото: facebook.com/PyeongChang2018