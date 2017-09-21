Диего Коста возвращается в Мадрид

Лондонский "Челси" согласился отпустить в мадридский "Атлетико" своего главного форварда в минувшем сезоне - Диего Косту.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, лондонцы позволили игроку отправиться в Мадрид, где он пройдет медосмотр и завершит подписание контракта.



Об этом сообщил и "Челси" на своем сайте.

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По информации портала Goal.com, "Атлетико" может арендовать Косту до лета 2018 года с правом обязательного выкупа за 45 миллионов евро.



Таким образом, Диего возвращается в свою бывшую команду, откуда ушел в "Челси" летом 2014 года. Форвард сможет появиться на поле в составе "Атлетико" после 2 января 2018 года, когда с мадридской команды будет снят трансферный "бан".

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