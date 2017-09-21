"Динамо" с "Партизаном" сыграет при пустых трибунах

Матч группового этапа Лиги Европы между "Партизаном" и киевским "Динамо" состоится при пустых трибунах.
Как сообщает сайт УЕФА, "Партизан" обязан сыграть свои следующие два домашних еврокубковых матча за закрытыми дверями.
Такое решение было принято в связи с поведением болельщиков белградского клуба в домашних отборочных матчах Лиги чемпионов против "Будучности" и "Олимпиакоса".
"Мы сожалеем, что болельщики ФК Динамо не смогут поддержать команду во время выездного матча в Сербии", — гласит заявление на официальном сайте киевского клуба.
Напомним, Харьков может лишиться международного футбола.