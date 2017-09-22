Экс-игрок "Барселоны" может перейти в "Черноморец"

Одесский "Черноморец" сделал предложение бывшему полузащитнику лондонского "Арсенала", "Барселоны", "Штутгарта" Александру Глебу.
Об этом сообщает FootballHub.
По информации источника, 36-летний белорус, который на данный момент является свободным агентом, взял время на принятие решения.
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Последним клубом белорусского полузащитника были "Крылья Советов", которые вылетели из российской Премьер-лиги в прошлом сезоне. Глеб сыграл за самарцев в семи матчах, в которых результативными действиями не отличился.
Напомним, "Динамо" с "Партизаном" сыграет при пустых трибунах.