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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Шахтер" уверен, что Срна сможет доказать свою невиновность (обновлено)

"Шахтер" уверен, что Срна сможет доказать свою невиновность (обновлено)

"Шахтер" уверен, что Срна сможет доказать свою невиновность (обновлено)
Фото: Football.ua

У капитана "горняков", возможно, нашли допинг

22.09.17 54
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Донецкий "Шахтер" сделал официальное заявление по поводу ситуации с положительной допинг-пробой капитана команды Дарио Срны.

Как сообщает официальный сайт клуба, запрещенный препарат в допинг пробе Срны был найден 22 марта 2017 года, однако на данный момент у футболиста нет запрета на участие в соревнованиях.

"На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду", - сказано в сообщении.

"Шахтер" уверен, что Срна сможет доказать свою невиновность, однако от дальнейших комментариев по этому делу отказывается по причине конфиденциальности юридического разбирательства.

В свою очередь, сам Срна заявил, что приостанавливает выступления за "Шахтер". 

"18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях", - подчеркнул Срна.

Футболист уточнил, что в данный момент пытается выяснить возможный источник появления в своем организме запрещенного препарата, и на этот период принял решение приостановить свои выступления в "Шахтере" до того момента, пока все юридические процедуры не будут завершены.

"С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены. Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации. В ходе всей карьеры я раз за разом предпринимал усилия, чтобы проявить себя, доказывая свое право на успех. Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну, – сделано это честно", - отметил Срна.

Футболист выразил желание "вернуться на поле как можно скорее" и заверил, что это не конец его карьеры.

Напомним, ранее появилась информация, что Срна провалил допинг-тест. Сообщалось, что именно из-за этого защитник не полетел с командой на выездной матч чемпионата Украины в Одессу против "Черноморца".

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