Украинские паралимпийцы стали чемпионами мира по футболу

Паралимпийская сборная Украины по футболу, обыграв команду Ирана, завоевала титул чемпиона мира. Об этом сообщил руководитель Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич в Facebook.
"Верил, что украинские паралимпийские футболисты снова станут чемпионами мира. Только что со счетом 1:0 украинские паралимпийцы завоевали для Украины первое место в мировом футболе. Гордый от того, что мы делаем для украинского государства, для украинского народа в это нелегкое время в истории нашего государства", - написал он.
Напомним, киевское "Динамо" победило албанцев в 1-ом туре группового раунда Лиги Европы.