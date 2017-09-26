За два дня на международных соревнованиях в Игры Непокоренных (Invictus Games) в Торонто сборная Украины уже завоевала три медали. Об этом сообщается на странице нашей команды в Facebook.

Первую золотую медаль на счет сборной Украины на III Играх непокоренных завоевал 29-летний офицер Министерства обороны Олег Зимников из Киева. Он оказался лучшим в беге на 1,5 тыс. м с результатом в 4 мин 33 с.

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"Серебро" украинской команде принес 29-летний офицер Национальной полиции Украины Александр Ткаченко в бега на дистанции в 400 м.

Бронзовую медаль получил офицер Национальной полиции Сергей Торчинский, который показал 3-й результат в соревнованиях по толканию ядра (13,71 метра).







Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Игры непокоренных является аналогом Паралимпийских игр для военнослужащих, получивших ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей. Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.