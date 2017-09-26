Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Фото Украинские ветераны уже завоевали три медали на Играх Непокоренных в Торонто

Фото Украинские ветераны уже завоевали три медали на Играх Непокоренных в Торонто

<span class="label red">Фото</span> Украинские ветераны уже завоевали три медали на Играх Непокоренных в Торонто
Украинские спортсмены и принц Гарри / Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

"Золото", "серебро" и "бронзу"

26.09.17 155
000

За два дня на международных соревнованиях в Игры Непокоренных (Invictus Games) в Торонто сборная Украины уже завоевала три медали. Об этом сообщается на странице нашей команды в Facebook.

Первую золотую медаль на счет сборной Украины на III Играх непокоренных завоевал 29-летний офицер Министерства обороны Олег Зимников из Киева. Он оказался лучшим в беге на 1,5 тыс. м с результатом в 4 мин 33 с.

"Серебро" украинской команде принес 29-летний офицер Национальной полиции Украины Александр Ткаченко в  бега на дистанции в 400 м.

Бронзовую медаль получил офицер Национальной полиции Сергей Торчинский, который показал 3-й результат в соревнованиях по толканию ядра (13,71 метра).

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Игры непокоренных является аналогом Паралимпийских игр для военнослужащих, получивших ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей. Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
306 тысяч военных, прошедших АТО, получили статус участника боевых действийСМИ: Четверо напавших на бойцов АТО в Днипре находятся в больницеПорошенко предлагает создать Министерство по делам ветеранов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3107
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 4584
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3250
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2393
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1539
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1561
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6234
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4689
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2246
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3043
  1. РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor 4838 / 5419
  2. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 2325 / 5515
  3. У Сакварелидзе хотят забрать украинское гражданство 2033 / 2208
  4. В Украине стартует перерасчет "зимних" субсидий 1740 / 1945
  5. На побережье Филиппин обнаружили неизвестное животное 1215 / 1353
  6. Балчун: Мой главный успех в Украине в том, что я выжил 1214 / 1335
  7. Немецкие "Левые" заявили, что снятие санкций с РФ – их четкая позиция 1120 / 1249
  8. Хотите верьте. 7 древних мифов, о которых до сих пор спорят историки 1053 / 1506
  9. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1052 / 41121
  10. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 998 / 1178
  1. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 30 / 5515
  2. РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor 10 / 5419
  3. Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секунду 6 / 413
  4. Европейские ученые отделили гомеопатию от медицины 5 / 491
  5. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 4 / 644
  6. Искусство быть уместным. 8 идей осенних луков 4 / 1935
  7. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 4 / 3250
  8. Российский омбудсмен: В ООН несправедливо и необъективно оценили состояние дел в Крыму 4 / 850
  9. Сегодня исполнилось бы 85 лет Анатолию Соловьяненко 3 / 75
  10. У Сакварелидзе хотят забрать украинское гражданство 3 / 2208
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.