Лига чемпионов: "Манчестер Сити" победил "Шахтер"

26 сентября в Манчестере состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Манчестер Сити" принимал донецкий "Шахтер".
Встречались лидеры группы F – команды, которые набрали по 3 очка в стартовых матчах. "Шахтер" обыграл на своем поле итальянский "Наполи" со счетом 2:1. В то же время, "Манчестер Сити" в гостях в Голландии был сильнее "Фейеноорда" - 0:4.
В сегодняшнем поединке сильнее играли британцы.
Игра закончилась со счетом 2:0
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Голы забили:
На 48-й минуте Кевин Де Брёйне выводит "Манчестер Сити" вперед – 1:0.
На 89-й минуте Рахим Стерлинг забил еще один мяч в ворота украинцев – 2:0.