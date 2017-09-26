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Главная » Стиль жизни » Спорт » Лига чемпионов: "Манчестер Сити" победил "Шахтер"

Лига чемпионов: "Манчестер Сити" победил "Шахтер"

Лига чемпионов: "Манчестер Сити" победил "Шахтер"
Фото из открытых источников

Игра закончилась со счетом 2:0

26.09.17 32
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26 сентября в Манчестере состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Манчестер Сити" принимал донецкий "Шахтер".

Встречались лидеры группы F – команды, которые набрали по 3 очка в стартовых матчах. "Шахтер" обыграл на своем поле итальянский "Наполи" со счетом 2:1. В то же время, "Манчестер Сити" в гостях в Голландии был сильнее "Фейеноорда" - 0:4.

В сегодняшнем поединке сильнее играли британцы.

Игра закончилась со счетом 2:0

Голы забили:

На 48-й минуте Кевин Де Брёйне выводит "Манчестер Сити" вперед – 1:0.

На 89-й минуте Рахим Стерлинг забил еще один мяч в ворота украинцев – 2:0.

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