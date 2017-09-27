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Главная » Стиль жизни » Спорт » Фото Игры Непокоренных: копилка украинской сборной пополнилась двумя медалями

Фото Игры Непокоренных: копилка украинской сборной пополнилась двумя медалями

<span class="label red">Фото</span> Игры Непокоренных: копилка украинской сборной пополнилась двумя медалями
Александр Писаренко / Facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Александр Писаренко завоевал "золото", а Вадим Свириденко – "бронзу"

27.09.17 32
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Украинские ветераны на III Играх непокоренных в Торонто завоевали золотую и бронзовую медали в соревнованиях по гребле на тренажерах. Об этом сообщается на странице нашей команды в Facebook.

Золотую награду получил капитан украинской команды Александр Писаренко.

"Начинаем утро из золота! Капитан команды Александр Писаренко - обладатель золота по гребле на тренажерах! Гордимся нашим капитаном - благодаря ему наши Непокоренные не просто вместе тренировались, но стали настоящими друзьями", - говорится в сообщении нашей сборной

В этом же виде соревнований украинец Вадим Свириденко завоевал бронзовую награду в гребле на тренажерах в категории IR1.

На данный момент в копилке украинской сборной шесть медалей - три "золота", одно "серебро" и две "бронзы".

Игры непокоренных является аналогом Паралимпийских игр для военнослужащих, получивших ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей. Нынешние соревнования продлятся до 30 сентября.

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