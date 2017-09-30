Павел Будаевский завоевал сразу четыре "золота" на Играх непокоренных

Украинец оказался самым быстрым во всех заплывах, в которых участвовал

Сразу четыре золотые медали в копилку сборной Украины принесли соревнования по плаванию во время Игр непокоренных, проходящих в Торонто. Об этом сообщает Укринформа.

Все четыре награды завоевал 28-летний военнослужащий Министерства обороны Украины Павел Будаевский.

Павел оказался самым быстрым во всех заплывах, в которых участвовал: 50 и 100 метров вольным стилем, а также 50 метров на спине и 50 метров брассом.

Таким образом он стал самым результативным спортсменом украинской сборной Игор непокоренных 2017.

Всего же наши военные спортсмены за неделю соревнований завоевали 14 медалей: восемь золотых, три серебряные и три бронзовые. Из них 7 наград они завоевали в последний день.