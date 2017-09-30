Сборную Украины по тяжелой атлетике отстранили от ЧМ-2017 из-за допинга

Сборная Украины по тяжелой атлетике не сможет принять участие в чемпионате мира, который состоится с 28 ноября по 5 декабря 2017 года в Соединенных Штатах Америки (Анахайме). Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики Украины на год из-за допинга, сообщил официальный сайт IWF, передает РБК-Украина.

Такое же наказание получили федерации тяжелой атлетики России, Беларуси, Казахстана, Китая, Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы. У спортсменов всех перечисленных стран было не менее трех положительных результатов при повторном осмотре допинг-проб с Олимпиады в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины по тяжелой атлетике может оказаться в числе девяти команд, которым будет запрещено участие в чемпионате мира в Анахайме (США). Отмечалось, что специальная комиссия Международной федерации тяжелой атлетики рассмотрит вопрос участия стран с многочисленными допинговыми нарушениями в чемпионате мира 2017 года. Ожидалось, что доклад комиссии будет представлен ​​исполнительному совету IWF в конце сентября 2017 года.