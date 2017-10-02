ФК "Барселона" присоединился к массовой забастовке после референдума в Каталонии

Футболисты "Барселоны" не будут тренироваться в знак протеста против действий властей Испании

Футбольный клуб "Барселона" присоединилась к массовой забастовке в Каталонии после референдума о независимости региона от Испании. Об этом говорится в официальном Twitter клуба.

""Барселона" присоединяется к масштабной забастовке, организованной Table for Democracy, поэтому клуб будет закрыт завтра. Ни одна из профессиональных или молодежных команд "Барселоны" не будет тренироваться завтра", – говорится в сообщении.

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FC Barcelona joins the country wide strike called for by Table for Democracy and therefore the Club will be closed tomorrow. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 октября 2017 г.

None of the professional teams or the youth teams at FC Barcelona will train tomorrow at the Ciutat Esportiva. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 октября 2017 г.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.