ФК "Барселона" присоединился к массовой забастовке после референдума в Каталонии

Футбольный клуб "Барселона" присоединилась к массовой забастовке в Каталонии после референдума о независимости региона от Испании. Об этом говорится в официальном Twitter клуба.
""Барселона" присоединяется к масштабной забастовке, организованной Table for Democracy, поэтому клуб будет закрыт завтра. Ни одна из профессиональных или молодежных команд "Барселоны" не будет тренироваться завтра", – говорится в сообщении.
FC Barcelona joins the country wide strike called for by Table for Democracy and therefore the Club will be closed tomorrow.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 октября 2017 г.
None of the professional teams or the youth teams at FC Barcelona will train tomorrow at the Ciutat Esportiva.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 октября 2017 г.
Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.
По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.
Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии
В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.