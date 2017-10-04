Шевченко выиграет у косоваров, но проиграет хорватам, - букмекеры

В пятницу, 6 сентября, сборная Украины в Албании сыграет с Косово, а в понедельник, 9 сентября – в Киеве с Хорватией. Эти поединки – решающие. Первое место в группе дает прямую путевку на ЧМ-2018, второе – право сыграть в плей-офф отбора.

Аналитики букмекерских контор считают, что команда Андрея Шевченко обыграет Косово, но не сможет одержать победу в поединке с Хорватией.

КОСОВО – УКРАИНА. Так, в матче Косово – Украина коэффициент на победу хозяев – 24, на ничью – 9, а на победу нашей команды – всего 1.11. Таким образом, вероятность победы сборной Украины составляет 86%.

УКРАИНА – ХОРВАТИЯ. В поединке Украина – Хорватия фавориты – гости. Коэффициент на победу хорватов составляет 2.30, а на ничью и победу украинской сборной – по 3.25. Т.е. шансы команды Андрея Шевченко выиграть матч в Киеве – около 29%.

Напомним, Шевченко решил побеждать хорватов и косоваров с одним нападающим.