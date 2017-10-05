Порядок во время матча с Хорватией будут охранять 3,5 тыс. правоохранителей

3,5 тысячи правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между национальными сборными командами Украины и Хорватии в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве 9 октября.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.
К охране правопорядка будут привлечены 1 500 военнослужащих Национальной гвардии.
В данный момент украинские правоохранители проводят разъяснительную работу среди футбольных фанатов.
Для надлежащего взаимодействия между правоохранительными органами в Киев прибудет делегация хорватских правоохранителей.
Напомним, Шевченко решил побеждать хорватов и косоваров с одним нападающим.