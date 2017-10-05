Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Спорт » Порядок во время матча с Хорватией будут охранять 3,5 тыс. правоохранителей

Порядок во время матча с Хорватией будут охранять 3,5 тыс. правоохранителей

Порядок во время матча с Хорватией будут охранять 3,5 тыс. правоохранителей
Фото: iSport

В Киев прибудет делегация и хорватских полицейских

05.10.17 9
000

3,5 тысячи правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между национальными сборными командами Украины и Хорватии в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве 9 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

К охране правопорядка будут привлечены 1 500 военнослужащих Национальной гвардии.

В данный момент украинские правоохранители проводят разъяснительную работу среди футбольных фанатов.

Для надлежащего взаимодействия между правоохранительными органами в Киев прибудет делегация хорватских правоохранителей.

Напомним, Шевченко решил побеждать хорватов и косоваров с одним нападающим.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве полиция применила газ против митингующих, есть пострадавшиеВ Киеве задержали курьера, переправлявшего наркотики в СИЗОШевченко выиграет у косоваров, но проиграет хорватам, - букмекеры

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. На то и NATO. Андерс Расмуссен о Путине и шансах Украины попасть в Альянс 3565
  2. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 24378
  3. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 2649
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 9869
  5. Вдруг не угробят. Почему мы продолжаем рисковать своими детьми 3704
  6. Мозг рулит. Психиатр Денис Полтавец о том, как нейроинтерфейсы изменят жизнь человечества 4345
  7. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 5115
  8. Пазл войны. Как фотограф Пьер Кром снимал в Крыму и на Донбассе 3461
  9. Путина я называю "капутин" — это невероятный мерзавец, — Валентин Сильвестров 29932
  10. Если бы я знал, как пишется музыка, я бы её не писал, — Евгений Станкович 1433
  1. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 6436 / 7214
  2. Оружие от НАТО Киев получит при 100-процентной предоплате 4033 / 4725
  3. После провала с законопроектами по Донбассу в Раду срочно приехал Порошенко 3669 / 4248
  4. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3499 / 54099
  5. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 3170 / 4383
  6. У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль 3055 / 3474
  7. Рева сказал, как повлияет повышение пенсий на рост цен 2453 / 2747
  8. Кто выстрелит первым. Почему войны между США и КНДР не избежать 2447 / 2659
  9. В Киеве планируют переименовать два больших проспекта и бульвар 2402 / 2736
  10. США рассекретили данные о советских ракетах 2299 / 2663
  1. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 48 / 4383
  2. Встать, суд пришёл. К чему может привести принятие судебной реформы в Украине 22 / 1836
  3. Йося и его дети. История одесского гинеколога 17 / 78742
  4. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 16 / 9869
  5. Пенсию в октябре выплатят двумя частями 15 / 7214
  6. Нож из китового уса. Как чукчи победили российскую армию 14 / 24378
  7. Кто выстрелит первым. Почему войны между США и КНДР не избежать 11 / 2659
  8. Бухгалтерский учет в Украине переводят на стандарты Евросоюза 11 / 2037
  9. Оппоблоку прочат смерть. Кто выиграет от раскола в лагере вчерашних регионалов 7 / 1908
  10. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 6 / 5115
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.