На старт VIII Киевского марафона вышли более 10 тысяч любителей бега из 52 стран

Маршрут главной дистанции VIII Киевского марафона Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 со стартом и финишем на Майдане Независимости, состоявшегося сегодня, 8 октября, традиционно проходил по живописным улицам украинской столицы. Об этом сообщает Укринформ.

Победителем марафонской дистанции с большим отрывом стал чемпион Украины Артем Поддубный из Бахмута Донецкой области, который преодолел 42,195 км за 2 часа 24 минуты 20 секунд.

Анатолий Бондаренко, занявший второе место, финишировал через 6 минут 15 секунд (2:30.35), а бронзовый призер Владимир Васьков уступил победителю более семи минут (2:31.39).

Для Поддубного это уже вторая победа на марафоне за последние три недели – в Днипре он стал чемпионом Украины по бегу на этой дистанции. В начале мая стайер из Бахмута выиграл Харьковский полумарафон.

У девушек чемпионкой Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 стала украинка Ирина Масник. Ее время 2:48.13. Второе место с отставанием более 20 минут заняла россиянка Елена Макаревич (3:08.56), а третьей стала еще одна бегунья из Украины Марина Шаповалова (3:12.20).

Кроме марафона, в воскресенье в Киеве прошли соревнования и на других дистанциях: полумарафон - 21,0975 км, 10 км, 5 км, эстафета, благотворительные забеги на 3 и 2 км. К беговому событию присоединились не только взрослые бегуны, но и дети. Специально для них организаторы подготовили забеги на дистанциях 100 м, 500 м и 1000 м.

Всего на старт VIII Киевского марафона вышли более 10 тысяч любителей бега из 52 стран.

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Напомним, первый Киевский марафон прошел в 2010 году. С тех пор соревнования проводятся регулярно. С 2012-го по 2014-й марафон переносили на весну, но с 2015 года он снова организуется осенью.

Рекордсменом Wizz Air Kyiv City Marathon является Андрей Наумов, который преодолел дистанцию в 42,195 км за 2:19.17. У девушек лучшее время удерживает Татьяна Рыбальченко - 2:44:41. Оба рекорда были установлены в 2013 году.