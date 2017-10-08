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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинцев с хорватами рассудит Брых

Украинцев с хорватами рассудит Брых

Украинцев с хорватами рассудит Брых
Фото: Спортбокс

Немец неоднократно работал на матчах с участием наших команд

08.10.17 54
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Определилась бригада арбитров, которые будут работать на отборочном матче чемпионата мира-2018 между сборными Украины и Хорватии, который состоится 9 октября в 21:45 на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Главным арбитром матча назначен 42-летний Феликс Брых. Ассистенты арбитра - Марк Борш и Штефан Лупп, резервный арбитр - Бастиан Данкерт (все - Германия). Инспектор арбитража - Мануэль Диас Вега (Испания).

Брых - арбитр ФИФА с 2007 года и входит в категорию УЕФА "Элит". В его активе - работа на финале Лиги Европы-2014 ("Севилья" - "Бенфика" - 0:0, 4:2 по пенальти) и в решающей игре Лиги чемпионов-2017 ("Ювентус" - "Реал" - 1:4 ).

Юрист из Мюнхена работал на матче с участием национальной сборной Украины, в котором "сине-желтые" в рамках отбора ЧМ-2010 в гостях выиграли у команды Казахстана со счетом 3:1. Также немца неоднократно назначали на еврокубковые поединки донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" (Лига чемпионов 2009/2010 "Рубин" - "Динамо" - 0:0; Лига чемпионов 2010/2011 "Шахтер" - "Брага" - 2:0 ; Лига чемпионов 2011/2012 "Порту" - "Шахтер" - 2:1; Лига чемпионов 2015/2016 "Динамо" - "Порту" - 2:2).

Напомним, порядок во время матча с Хорватией будут охранять 3,5 тыс. правоохранителей.

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