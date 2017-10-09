Сборная Украины получит двойные премиальные за победу над хорватами

Футболисты и тренеры сборной Украины в случае победы над Хорватией получат премиальные в двойном размере.
Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко.
Отметим, главным арбитром матча назначен 42-летний Феликс Брых. Ассистенты арбитра - Марк Борш и Штефан Лупп, резервный арбитр - Бастиан Данкерт (все - Германия). Инспектор арбитража - Мануэль Диас Вега (Испания).
Напомним, решающий матч отборочного этапа чемпионата мира-2019 в группе I между украинцами и хорватами начнется в Киеве сегодня, 9 октября в 21.45.