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Главная » Стиль жизни » Спорт » Футбольная сборная Египта впервые за 28 лет сыграет на чемпионате мира

Футбольная сборная Египта впервые за 28 лет сыграет на чемпионате мира

Футбольная сборная Египта впервые за 28 лет сыграет на чемпионате мира
Сборная Египта квалифицировалась на ЧМ-2018 / Фото: fifa.com

Это будет третий раз в истории страны

09.10.17 32
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Сборная Египта по футболу обеспечила себе выход на чемпионат мира 2018 года еще за тур до конца отборочного этапа в Африканской зоне, сообщает Isport.

После победы над Конго (2:1) команда Эктора Купера занимает первое место в группе Е и имеет преимущество в 4 очка над ближайшим преследователем – сборной Уганды.

Путевку на мундиаль египтянам принес Мохамед Салах, оформивший дубль.

Отметим, что сборная Египта выступит на мундиале третий раз в истории. Впервые это произошло в 1934 году, затем в 1990-м. Интересно, что оба чемпионата проходили в Италии.

Напомним, Египет стал второй африканской сборной после Нигерии, оформившей путевку на ЧМ-2018.

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