Футбольная сборная Египта впервые за 28 лет сыграет на чемпионате мира

Это будет третий раз в истории страны

Сборная Египта по футболу обеспечила себе выход на чемпионат мира 2018 года еще за тур до конца отборочного этапа в Африканской зоне, сообщает Isport.

После победы над Конго (2:1) команда Эктора Купера занимает первое место в группе Е и имеет преимущество в 4 очка над ближайшим преследователем – сборной Уганды.

Путевку на мундиаль египтянам принес Мохамед Салах, оформивший дубль.

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Отметим, что сборная Египта выступит на мундиале третий раз в истории. Впервые это произошло в 1934 году, затем в 1990-м. Интересно, что оба чемпионата проходили в Италии.

Напомним, Египет стал второй африканской сборной после Нигерии, оформившей путевку на ЧМ-2018.