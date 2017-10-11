Украина может сыграть с Россией в футбольной Лиге наций

Сборная Украины получила окончательный список своих соперников по второму дивизиону Лиги Наций УЕФА.
Об этом сообщает XSport.
По завершению отборочного этапа Кубка мира определились участники каждого из четырех дивизионов нового турнира УЕФА Лиги Наций. Украина, как и было известно заранее, попала во второй по силе дивизион.
Пока неизвестно, каким образом УЕФА будет решать вопрос матчей Украины с Россией.
Дивизион А: Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды.
Дивизион B: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия и Турция.
Дивизион С: Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва.
Дивизион D: Азербайджан, Македония, Грузия, Белоруссия, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.
Отметим, новый турнир УЕФА начнется осенью 2018 года. Матчи Лиги Наций будут проходить в течении двух лет и помогут определить участников Евро-2020.
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