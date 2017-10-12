Кличко пожалел, что не пришел в раздевалку футбольной сборной Украины

Мэр Киева Виталий Кличко пожелал, что отказался от предложения главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко мотивировать команду перед решающим матчем с Хорватией.

Слова боксера приводит Newsone.ua.

"Я чуть ли не плакал из-за поражения от Хорватии. Андрей Шевченко приглашал меня прийти в раздевалку перед матчем и сделать наставление футболистам", - заявил мэр.

"Я могу сказать не иронично, а вполне серьезно: жаль, что я не пришел. Если бы я заранее знал, то наверняка бы их настроил, чтобы они играли более агрессивно. Жаль", — сказал Кличко.

Напомним, 9 октября украинцы в Киеве проиграли команде Хорватии в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Команда Шевченко с 17 очками заняла третье место в группе I и не смогла пробиться в стыковые матчи.