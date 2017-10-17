Украина опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных команд мира. Об этом сообщается на сайте организации.
Лидером рейтинга остались немцы, второе место сохранили за собой бразильцы и на третьем – Португалия.
Сборная Украины после поражения от Хорватии спустилась в рейтинге с 24-го на 30 место.
1. (1) Германия
2. (2) Бразилия
3. (3) Португалия
4. (4) Аргентина
5. (5) Бельгия
6. (6) Польша
7. (8) Франция
8. (11) Испания
9. (9) Чили
10. (12) Перу
...
30 (24). Украина
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Напомним, 9 октября сборная Украины в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 по футболу в Группе I проиграла сборной Хорватии. В результате украинцы заняли третье место в группе и не попали на чемпионат мира, который состоится в 2018 году в России.