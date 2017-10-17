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Главная » Стиль жизни » Спорт » "Шахтер" одержал вторую победу в Лиге чемпионов

"Шахтер" одержал вторую победу в Лиге чемпионов

"Шахтер" одержал вторую победу в Лиге чемпионов
Фото: Telegraf/EPA

Горняки обыграли роттердамский "Фейеноорд" со счетом 2:1

17.10.17 54
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17 октября сентября донецкий "Шахтер" на выезде обыграл роттердамский "Фейеноорд" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 7 минуте счет в матче открыл "Фейеноорд". Вильена пробил по воротам Шахтера, Пятов отбил мяч перед собой и на добивании сыграл Бергейс. 

На 25 минуте горняки сравняли счет. Фред разрезал оборону соперника одним пасом, Бернард обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота голландцев.

В начале второго тайма "Шахтер" вырвался вперед. На 53 минуте Бутко навесил на дальнюю штангу, а Бернард головой расстрелял ворота соперника.

На 75 минуте горняки остались в меньшинстве на поле - Ракицкий получил вторую желтую за срыв опасной атаки и был удален с поля.

Но несмотря на численное преимущество, голландцы не смогли изменить ход матча и победа досталась донецкому "Шахтеру".

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