Калининградцам предложили покинуть город на время чемпионата мира по футболу

Глава Калининграда Александр Ярошук призывает горожан проявлять гостеприимство во время футбольного ЧМ-2018, считает, что жителям лучше уехать из города на время матчей. Также мэр попросил калининградцев "никого не бить" в дни проведения турнира, сообщает "Интерфакс".

"Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу", - сказал Ярошук.

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"Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам - подскажите, пообщайтесь", - призвал мэр.

Он также отметил, что власти города договариваются с работодателями о предоставлении калининградцам выходных на дни проведения матчей. "Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана", - сказал Ярошук.

Напомним, Кличко пожалел, что не пришел в раздевалку футбольной сборной Украины.