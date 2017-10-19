После этого он забил свой юбилейный, 100-й мяч в еврокубках

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оказался в центре внимания после того, как во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (3:1) достал что-то из гетры и съел. Произошло это на 10-й минуте игры.

Как сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Ràdio, речь идёт о таблетке глюкозы, передает УНИАН.



В этой же встрече Лионель Месси на 61-й минуте забил гол, ставший для аргентинца 100-м в еврокубках.

Спустя три минуты он же отдал голевую передачу на Луку Диня, забившего третий мяч "Барселоны".

Напомним, в сентябре нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил свой 300-й гол на домашнем стадионе "Камп Ноу".