Лига Европы: луганская "Заря" победила берлинскую "Герту"

Луганская "Заря" сыграла во Львове матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против берлинской "Герты".

Матч закончился со счетом 2:1

Голы забили: Сивас – 42 мин., Зельке – 57 мин., Сваток – 79 мин.

Немецкая команда играла с большим рвением с самого начала поединка, передает 112 Украина. Напряжение у ворот Лунина было постоянным, но опасность возникла лишь после удара Вайзера. А вот ответы "Зари" иногда получались интересными. И вот один из них принес результат – Силас мощным ударом пробил с штрафного и мяч влетел в угол ворот.

Второй тайм начался с гола в ворота луганчан. После подачи углового Зельке выпрыгнул и головой сравнял счет. "Заря" с остальными выпадами соперника справлялась. А под конец игры и вовсе вышла вперед, когда Сваток пяткой замкнул прострел Караваева справа.

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Следующий матч Лиги Европы "Заря" сыграет также против "Герты", но уже в Берлине. Поединок состоится 2 ноября.