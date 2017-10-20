ФИФА определилась с лучшим футболистом года, - СМИ

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду будет признан лучшим футболистом года в мире по версии ФИФА. Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на испанское издание Marca.

Помимо португальца на эту премию были номинированы Лионель Месси ("Барселона") и Неймар ("ПСЖ").

Издание также отмечает, что лучшим тренером года будет признан наставник "Реала" Зинедин Зидан, а лучшим голкипером (эта премия ФИФА вручается впервые) — вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

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Церемония вручения наград ФИФА в нынешнем году состоится 23 октября в Лондоне. На ней определятся лучшие сразу в нескольких номинациях: лучший игрок среди мужчин, лучший игрок среди женщин, лучший мужской тренер, лучший женский тренер, лучший голкипер, а также лучший игрок.

Напомним, в прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, и был признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.