У Свитолиной появился реальный шанс стать первой ракеткой мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохраняет шансы завершить год в качестве первой ракетки мира. Об этом сообщает Sport Arena.

Завтра, 22 октября, в Сингапуре начнется Итоговый турнир WTA 2017 года. В Сингапуре 8 лучших теннисисток мира будут бороться не только за победу на турнире. Сразу 7 из 8 участников турнира (за исключением Каролин Гарсии) сохраняют шансы завершить сезон в статусе первой ракетки мира.

Особенность Итогового турнира в том, что количество набранных на нем очков зависит не только от того, до какой стадии доберется теннисистка, но и от ее результатов на групповом этапе.

Среди претенденток на первую строчку мирового рейтинга есть и дебютантка Итогового турнира Элина Свитолина. Сейчас украинка идет четвертой в рейтинге WTA - у нее 5000 очков в активе. Первой ракетке мира Симоне Халеп она уступает 675 очков.

Теоретические шансы на первое место у Свитолиной будут только в том случае, если она дойдет до финала с показателем 3-0 в групповом этапе или выиграет турнир независимо от показателей в группе. Впрочем, шансы Свитолиной на первую строчку прямо зависят от результатов соперниц. Например, если Симона Халеп дойдет до финала (при любом исходе в группе), то это автоматически исключает возможность появления Свитолиной на первой строчке рейтинга WTA.

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Кстати, букмекеры считают украинку одним из фаворитом Итогового турнира. Более высоко оцениваются только шансы Гарбинье Мугурусы и Симоны Халеп. Ставка на победу Мугурусы – 4.5, Халеп – 4.65, коэффициент на победу Свитолиной – 6.2.