Анна Музычук стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам

Наша спортсменка не проиграла ни одну из 11 партий турнира

Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала золотую медаль чемпионата Европы по быстрым шахматам. Об этом говорится в сообщении на сайте chess24.

Украинка не проиграла ни в одной из 11 партий турнира и набрала 9 очков. Втрое место заняла россиянка Екатерина Лагно с 8,5 баллов.

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Бронзовые медали получили россиянки Александра Горячкина, Александра Костенюк и француженка Полин Гишар, которые набрали по 8 баллов.

Также в турнире участвовали украинки Инна Гапоненко (14-е место), Анастасия Кольба (28-е место) и Евгения Долуханова (41-е место).