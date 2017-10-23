В Чечне накажут студентов и ректоров за пропуск матча "Ахмата"

Власти Чечни потребовали от вузов обеспечить 100-процентную явку болельщиков на ближайшем матче "Ахмата" в чемпионате России по футболу, пригрозив студентам отчислением, а ректорам — увольнением.

Об этом сообщает "Кавказский узел".

Двое студентов рассказали изданию, что 14 октября, на следующий день после домашнего поражения "Ахмата" от "Спартака", в Чеченском государственном университете состоялось собрание с участием студентов, деканов и ректоров нескольких вузов. На собрании выступал представитель чеченских властей.

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По словам одного из студентов, он говорил об отсутствии патриотизма, потребовал представить списки тех, кто не ходил на матч, и пригрозил всех нерадивых отчислить. Ректора университета, как рассказал студент, пригрозили уволить.

Другой студент сообщил, что руководителям вузов и учащимся пообещали "очень большие проблемы" в случае, если на матче против "Анжи" (он состоится 30 октября в Грозном) не будут заполнены трибуны.

Напомним, Путин заявил, что Кадыров вправе иметь свое мнение.