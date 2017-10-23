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Главная » Стиль жизни » Спорт » Венецианский марафон курьезным образом выиграл итальянец

Венецианский марафон курьезным образом выиграл итальянец

Венецианский марафон курьезным образом выиграл итальянец
Фото: Atletica Italiana

Соперники победителя свернули не туда

23.10.17 69
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Итальянский спортсмен Эйоб Фаниель победил в забеге Венецианского марафона.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Atletica Italiana.

Отмечается, что на середине марафона семерых лидирующих спортсменов сбил с пути мотоцикл, из-за чего они свернули не туда.

Фаниель воспользовался моментом и возглавил новую группу лидеров. Вернуться им удалось лишь на 25-м километре, когда отставание достигло уже минуты.

Эйоб Фаниель финишировал с результатом 2:12:16 и тем самым стал первым с 1995 года представителем Италии, который стал победителем Венецианского марафона.

 

 

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