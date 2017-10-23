Судьям нужна техническая помощь, - ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) выступает за введение видеоповторов во все чемпионаты.

Об этом заявил президент федерации Джанни Инфантино.

"Не можем представить футбол без системы видеоповторов. Абсолютно все чемпионаты нуждаются в ее скорейшем внедрении. Арбитрам необходима техническая помощь", - цитируют европейские СМИ со ссылкой на Marca.

"Мы уже давно тестируем эту систему и стараемся ее совершенствовать, но пока трудно сказать, когда она появится повсеместно", – сказал Инфантино.

Отметим, в начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.

Напомним, Украина опустилась на 30-е место в рейтинге ФИФА.