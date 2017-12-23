Анна Музычук лишится чемпионских титулов, но не предаст свои принципы

Украинская шахматистка отказалась ехать на чемпионат мира по рапиду и блицу в Саудовскую Аравию из-за ограничений прав женщин

Украинская шахматистка, действующая чемпионка мира в блице и в быстрых шахматах Анна Музычук прокомментировала свой бойкот предстоящего чемпионата мира из-за ограничений прав женщин. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Через несколько дней я потеряю оба свои чемпионские титула – один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом.

Ровно год назад я выиграла оба эти титула и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить турнир, который мог бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых.

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Это все раздражает, но больше всего – что никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять свое мнение. То же самое касается и моей сестры Марии – я очень рада, что она разделяет мою точку зрения.

Итак, для немногих, кого это все еще волнует – мы вернемся!" – написала Музычук.

Чемпионат мира по быстрым шахматам пройдет в Эр-Рияде с 26 по 30 декабря.